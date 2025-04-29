جامعة الفيصل تفوز بجائزة التميز في تطوير الكفاءات الصحية

فازت جامعة الفيصل بالرياض بجائزة التميز في تطوير الكفاءات الصحية، التي ينظمها سنويًا مجلس الضمان الصحي للمتميزين من أصحاب الإنجازات، بهدف تحفيز الإبداع والابتكار وتعزيز الجودة والكفاءة، وذلك في محور الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة لمسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وكرم وزير الصحة فهد الجلاجل الفائزين بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميز في نسختها الثالثة، وتسلم رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع الجائزة، خلال حفل النسخة الثالثة من ملتقى وجائزة مجلس الضمان للتميّز.

وجاء فوز جامعة الفيصل بعد استحداث برامج علمية بحثية وأكاديمية متخصصة، ليصب مردودها في مصلحة الإنسان، وتأهيله وإعداده بشكل علمي مدروس، فقد استحدثت الجامعة مؤخرًا برامج أكاديمية، مثل (ماجستير) الصحة العامة، وماجستير اقتصادات الصحة، وكلاهما يعد امتدادًا للبرامج الصحية من طب وعلوم وصيدلة.

وتهدف هذه البرامج لصنع وإعداد أجيال من القادة في القطاع الصحي، وإمداد سوق العمل بالكوادر الأكثر تأهيلًا وتدريبًا وإعدادًا علميًا، ليتماشى ذلك مع مستهدفات رؤية 2030، وبرامج التحول الصحي.

وقد أنشأت جامعة الفيصل مؤخرًا مركزًا لاقتصادات الصحة، ليوفر حلولًا بحثية، تدريبية وعملية في مجال الصحة واقتصاداتها، والصحة الحكيمة.

وتُمثل جائزة ضمان للتميز في نسختها الثالثة، خطوة استراتيجية مبتكرة من مجلس الضمان الصحي، حيث تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية في القطاع الخاص، من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكين أصحاب العلاقة، كما تسلط الجائزة الضوء على الأفراد ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب العمل الذين يساهمون في تقديم خدمات صحية رائدة، مما يرفع من مستوى جودة الرعاية الصحية في المملكة. وتسعى الجائزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي التشجيع، التميز، التحفيز، الابتكار، والتقدير. ويتم اختيار الفائزين بناءً على معايير دقيقة وإجراءات موضوعية، مما يضمن نزاهة التقييم ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية.