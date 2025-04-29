9 مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات المدينة

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تطوير شبكة حافلات المدينة ضمن برنامج النقل العام لتصل إلى (15) مسارًا منها (9) مسارات جديدة، وذلك ابتداءً من مايو المقبل.

ويُعد المشروع إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن التابع لبرامج رؤية المملكة 2030، الذي يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف وتعزيز جودة حياة السكان في المدينة المنورة.

سهولة التنقل

وأوضحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن التوسع في منظومة حافلات المدينة، تشمل إضافة (177) حافلة تعمل على مسارات يبلغ إجمالي طولها (639) كلم، موزعة على (455) محطة، منها (195) محطة مشتركة، بهدف تغطية أهم المواقع الحيوية والسكنية في المدينة المنورة وربط الجهات الأربع، مما يعزز من سهولة التنقل وانسيابية الحركة المرورية.

وتعمل المسارات على تلبية احتياجات السكان والزوار، وجرى تصميم المسارات لتخدم مختلف الفئات، وتعمل (5) مسارات منها على مدار (24) ساعة، وينطلق المسار الأول من المطار إلى المسجد النبوي الشريف الذي يُعدّ أحد أبرز المسارات التي تخدم زوار المدينة المنورة، والمسار الثاني من قطار الحرمين السريع إلى الميقات مرورًا بعدد من مواقع الجذب في المدينة المنورة منها متحف الصافية، ويتيح المسار الثالث لطلاب جامعة طيبة التنقل بكل يسر وسهولة ابتداءً من حي الفيصلية إلى وادي مذينب، ويمكن لمستخدمي المسار الرابع الذي ينطلق من ميدان سيد الشهداء وينتهي في مجمع العالية التجاري، التنقل بين الأماكن التاريخية والمجمعات التجارية، والمسار الخامس يمر بمركز الخدمات الشامل وينطلق من محطة الخالدية وينتهي في حي القصواء.

تقليل الازدحام

تعمل المسارات الأخرى بين (18) إلى (22) ساعة يوميًا، باستثناء مسار الميقات "المدن الصناعية" الذي يعمل لمدة (15) ساعة ومن أهداف المشروع توفير حلول مستدامة تدعم تنمية قطاع النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري والحدّ من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، إضافة إلى تقديم خيارات نقل ذكية سريعة وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية، ويتكامل المشروع مع أنظمة النقل الأخرى في المدينة لتحقيق تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين.

يُذكر أن مشروع "حافلات المدينة" يسهم في دعم وبناء اقتصاد مستدام عبر تطوير البنية التحتية للنقل العام في المدينة المنورة.