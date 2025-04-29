شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قطع الكهرباء.. سفارة المملكة تصدر بيانًا للمواطنين السعوديين في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية البرتغال المواطنين السعوديين في البرتغال إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.وجاء في بيان عبر الحساب الرسمي للسفارة على منصة إكس: نظرًا إلى ما تشهده جمهورية البرتغال من انقطاع تيار الكهرباء وعدم استقرار شبكات الاتصال، تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في الاراضي البرتغالية اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.وأضاف البيان: في حالات الطوارئ يمكنكم التواصل باستخدام شبكة الإنترنت مع السفارة رقم .

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعًا في التيار الكهربائي.

وأفادت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.

وطلبت مدن (مدريد والأندلس وإكستريمادورا) من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.وفي ذات السياق أشار وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى أن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة اليوم.

وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.