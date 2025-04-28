شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: دعم ولي العهد ساهم في تحقيق أهداف مؤسسة سكن ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سكن، عن الدعم الكبير المخصص لمؤسسة سكن.

وقال الحقيل خلال مداخلة له بقناة الإخبارية: “لا شك أن هذا الدعم يساعد في تحقيق أهدافها لهذا العام، خاصة مع توجيه ولي العهد بتسليم المشاريع السكنية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً ورفع تقارير شهرية عن سير العمل”.

وتابع الحقيل: “هذا يساهم في تمكين المواطن من امتلاك مسكن كريم والارتقاء بتطلعاته ” .

وأضاف الحقيل : ” ما يميز هذه المبادرة هو أن مؤسسة السكن أثبتت جدارتها وكفاءتها في تنفيذ المشاريع، مما يضمن تجربة سكنية جيدة تعزز جودة الحياة للمواطن ” .