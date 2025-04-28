وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن عام 2024 كان عام الأرقام القياسية، مشيرا في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي إلى أن التقرير السنوي لرؤية 2030 الصادر عام 2024، يكشف عن حجم النجاحات التي تحققت عبر كافة القطاعات، مبينا أن الرؤية تسبق الزمن، وأن المنجزات تحققت قبل أوانها، بما يفوق التوقعات.

وأوضح وزير الإعلام أن المملكة نجحت في تحقيق 85% من مبادرات رؤية 2030 المستهدفة حتى الآن، إلى جانب تحقيق 8 مستهدفات رئيسية قبل موعدها المحدد، مما يعكس تصميم القيادة وإصرارها على الإنجاز المبكر.

واستعرض الدوسري الإنجازات السعودية النوعية على الساحة الدولية؛ فالمملكة قفزت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لتبلغ المرتبة السادسة عالميًا، وتقدمت 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ 2016.

وفي قطاع السياحة، احتضنت فعاليات المملكة 77 مليون سائح خلال 2024، ودخلت المدينة المنورة قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالمية، بينما أصبحت العلا أول وجهة معتمدة من المنظمة الدولية للوجهات السياحية في الشرق الأوسط.

على صعيد الابتكار، أطلقت المملكة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتؤكد مكانتها كمحور عالمي للفعاليات الدولية. وفي جانب الأمن، تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين بمؤشر الأمان.

ولم يغفل وزير الإعلام التطرق إلى الاقتصاد غير النفطي، مبرزًا أن 51% من الناتج المحلي بات يأتي من الأنشطة غير النفطية، لترسخ المملكة مكانتها كمركز عالمي للأعمال ومفترق طرق استراتيجي يربط القارات.

وفي ختام حديثه، دعا وزير الإعلام الجميع إلى الاطلاع على التقرير السنوي لرؤية 2030، واصفًا إياه بأنه “بوصلة نحو النمو والابتكار”، موجهًا شكره لكل إعلامي وإعلامية أسهموا في نقل قصص الرؤية إلى كل إنسان في العالم.