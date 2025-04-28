السعودية | رئيس مجلس الشورى يشارك في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار جنوب – جنوب في الرباط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط اليوم النسخة الثالثة لمنتدى الحوار جنوب – جنوب، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تحت عنوان (الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة)، ويستضيفه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية, ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.

وخلال الجلسة الافتتاحية رحب معالي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بحضور المنتدى من رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية والحضور، مشيرًا إلى أن المنتدى أصبح محفلًا برلمانيًا رائدة للتشاور وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتوحيدها بشأن مختلف القضايا المطروحة إقليميًا وقاريًا ودوليًا، بما يعزز جهودنا لمجابهة التحديات المتنامية، وكسب الرهانات المتعاظمة والمرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار.

ويبحث المنتدى خلال جلساته دور المبادرات والحوارات البين – إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب – جنوب , والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والتطوير الصناعي في دول الجنوب.

حضر المنتدى الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى في أعمال المنتدى معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري , وأعضاء المجلس الأستاذ فيصل بن عبدالله أبو بشيت والدكتورة إشراق بنت علي رفاعي, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي بن عبدالله الصالح إضافة إلى عدد من مسؤولي مجلس الشورى.

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