شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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أماكن هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من 9 مناطق ليلة الاثنين/الثلاثاء، استمر حتى الساعة 1 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 3 صباحًا في أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على أماكن الأمطار الخفيفة.ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على أماكن الأمطار المتوسطة.المنطقة الشرقية: حفر الباطن.الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وميسان والطائف.مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.المدينة المنورة: الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة.الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.الجوف: دومة الجندل وسكاكا.عسير: بيشة والنماص وبلقرن وتنومة.