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وزير الخارجية يطلع على أحدث التجهيزات بمنفذ الربع الخالي الحدودي

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واس - الجبل الأخضر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منطقة الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، اليوم، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للسلطنة.
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان مستجدات الأوضاع - واس

العلاقات العمانية

وزار سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية سلطنة عُمان، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة والسلطنة.
واطلعا على التجهيزات الحديثة التي تشمل صالات إنهاء إجراءات المسافرين.
وزير الخارجية يطلع على أحدث التجهيزات بمنفذ الربع الخالي الحدودي - واس
وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان مستجدات الأوضاع - واس

تيسير حركة العبور

هذا إضافة إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية لتيسير حركة العبور، التي تهدف لتعزيز الزيارات والتبادل التجاري وتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن بيشان، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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