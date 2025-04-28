شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يطلع على أحدث التجهيزات بمنفذ الربع الخالي الحدودي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية العمانية

تيسير حركة العبور

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منطقة الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، اليوم، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للسلطنة.واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.وزار سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية سلطنة عُمان، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة والسلطنة.واطلعا على التجهيزات الحديثة التي تشمل صالات إنهاء إجراءات المسافرين.هذا إضافة إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية لتيسير حركة العبور، التي تهدف لتعزيز الزيارات والتبادل التجاري وتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقين.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن بيشان، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.