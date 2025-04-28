السعودية | النائب العام يلتقي نظيره الروسي في موسكو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفداً من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية والتقى بنظيره الروسي معالي السيد إيغور كراسنوف، وذلك في مقر النيابة العامة الروسية في العاصمة موسكو، وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والثقافة القانونية، والإنتاج العلمي والتي تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط