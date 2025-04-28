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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ونظيره الروسي يناقشان أوجه التعاون وتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفدًا من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.
والتقى بنظيره الروسي معالي السيد إيغور كراسنوف، وذلك في مقر النيابة العامة الروسية في العاصمة موسكو.
ويأتي هذا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين.
والتقى بنظيره الروسي معالي السيد إيغور كراسنوف، وذلك في مقر النيابة العامة الروسية في العاصمة موسكو.
العلاقات السعودية الروسيةوجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والثقافة القانونية، والإنتاج العلمي.
ويأتي هذا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين.