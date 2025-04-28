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النائب العام ونظيره الروسي يناقشان أوجه التعاون وتبادل الخبرات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفدًا من النيابة العامة بالمملكة العربية .
والتقى بنظيره الروسي معالي السيد إيغور كراسنوف، وذلك في مقر النيابة العامة الروسية في العاصمة موسكو.
النائب العام ونظيره الروسي يناقشان أوجه التعاون وتبادل الخبرات - اليوم
النائب العام ونظيره الروسي يناقشان أوجه التعاون وتبادل الخبرات - اليوم

العلاقات السعودية الروسية

وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والثقافة القانونية، والإنتاج العلمي.
ويأتي هذا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين.
النائب العام ونظيره الروسي يناقشان أوجه التعاون وتبادل الخبرات - اليوم
النائب العام ونظيره الروسي يناقشان أوجه التعاون وتبادل الخبرات - اليوم
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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