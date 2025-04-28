شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: 100 ألف ريال عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة مخالفة أنظمة الحج

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، عقوبات تصل إلى 100,000 ريال لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج.وذكرت الوزارة في بيانها: استعدادًا لموسم حج 1446 ه وللمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام؛ وتمكينهم من أداء فريضتهم بأمن ويسر وطمأنينة. أعلنت وزارة الداخلية, اليوم عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج.

ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال كل من الآتي:

1- من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.

2- من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة, أو يحاول القيام, بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.



يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال كل من الآتي:-1 - من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح. أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة وللمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم. وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة وللمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.