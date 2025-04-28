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سفارة المملكة في إسبانيا تصدر تنبيهًا للمواطنين يخص قطع الكهرباء

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

  • سفارة المملكة في إسبانيا تصدر تنبيهًا للمواطنين يخص قطع الكهرباء 1/2
  • سفارة المملكة في إسبانيا تصدر تنبيهًا للمواطنين يخص قطع الكهرباء 2/2

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الدمام - شريف احمد - أصدر الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية لدى إسبانيا، تنبيها للمواطنين السعوديين بخصوص الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا.
وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية: إشارة إلى الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في إسبانيا اتباع تعليمات السلطات المحلية.

المواطنون السعوديون في إسبانيا

وتابعت السفارة: ولطلب المساعدة في حالات الطوارئ يمكنكم التواصل باستخدام شبكة الإنترنت على الأرقام الموضحة في التغريدة المثبتة على حساب السفارة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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