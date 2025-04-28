شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في إسبانيا تصدر تنبيهًا للمواطنين يخص قطع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل



وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية: إشارة إلى الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في إسبانيا اتباع تعليمات السلطات المحلية.

المواطنون السعوديون في إسبانيا وتابعت السفارة: ولطلب المساعدة في حالات الطوارئ يمكنكم التواصل باستخدام شبكة الإنترنت على الأرقام الموضحة في التغريدة المثبتة على حساب السفارة. الدمام - شريف احمد - أصدر الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، تنبيها للمواطنين السعوديين بخصوص الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا.وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية: إشارة إلى الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في إسبانيا اتباع تعليمات السلطات المحلية.وتابعت السفارة: ولطلب المساعدة في حالات الطوارئ يمكنكم التواصل باستخدام شبكة الإنترنت على الأرقام الموضحة في التغريدة المثبتة على حساب السفارة.