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شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في إسبانيا تصدر تنبيهًا للمواطنين يخص قطع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، تنبيها للمواطنين السعوديين بخصوص الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا.
وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية: إشارة إلى الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في إسبانيا اتباع تعليمات السلطات المحلية.
وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية: إشارة إلى الانقطاع الحالي في التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من مملكة إسبانيا، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في إسبانيا اتباع تعليمات السلطات المحلية.