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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات يكشف لـ "اليوم" عن محددات اشتراطات البناء في المدن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن اشتراطات البناء في مدينة الرياض وغيرها من المدن السعودية يتم تحديدها بناءً على مخططات محلية شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات كل مدينة وتضمن نموها بشكل فعال ومستدام.
جاء ذلك خلال رده على سؤال ”اليوم“، ضمن المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري الذي عُقد اليوم بحضور وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري.
وتساءل الزميل عبدالله العماري عن احتمالية إعادة النظر في بعض اشتراطات البناء بمدينة الرياض، لا سيما بعد توجيهات سمو ولي العهد، مشيرًا إلى نقاط محددة مثل إمكانية إلغاء شرط توفير المواقف لبعض الوحدات السكنية بعد تشغيل مشروع المترو، والتعامل مع التمدد الأفقي الذي تتصف به العاصمة حاليًا.
الاشتراطات العمرانيةأوضح الوزير الحقيل في إجابته أن هناك مخططات محلية يتم إعدادها لكل مدينة، بما فيها الرياض، وهذه المخططات هي التي تحدد تفاصيل دقيقة مثل نوعية استخدامات الأراضي، ومستويات الكثافة السكانية المناسبة، ومتطلبات البنية التحتية اللازمة.
وشدد على أن الاشتراطات العمرانية تأتي دائمًا كنتيجة لهذه المخططات الشاملة والعمل القائم عليها، بهدف ضمان استمرار نمو المدن بفاعلية واستجابة لاحتياجاتها المتغيرة.
وأكد أن هذا التوجه هو ما تعمل عليه حاليًا الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع الحيوي وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي في العاصمة.
جاء ذلك خلال رده على سؤال ”اليوم“، ضمن المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري الذي عُقد اليوم بحضور وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري.
وتساءل الزميل عبدالله العماري عن احتمالية إعادة النظر في بعض اشتراطات البناء بمدينة الرياض، لا سيما بعد توجيهات سمو ولي العهد، مشيرًا إلى نقاط محددة مثل إمكانية إلغاء شرط توفير المواقف لبعض الوحدات السكنية بعد تشغيل مشروع المترو، والتعامل مع التمدد الأفقي الذي تتصف به العاصمة حاليًا.
الاشتراطات العمرانيةأوضح الوزير الحقيل في إجابته أن هناك مخططات محلية يتم إعدادها لكل مدينة، بما فيها الرياض، وهذه المخططات هي التي تحدد تفاصيل دقيقة مثل نوعية استخدامات الأراضي، ومستويات الكثافة السكانية المناسبة، ومتطلبات البنية التحتية اللازمة.
وشدد على أن الاشتراطات العمرانية تأتي دائمًا كنتيجة لهذه المخططات الشاملة والعمل القائم عليها، بهدف ضمان استمرار نمو المدن بفاعلية واستجابة لاحتياجاتها المتغيرة.
مشروع المتروفيما يتعلق بمشروع المترو وتأثيره، ضرب الوزير الحقيل مثالًا بكيفية الاستفادة من مشاريع النقل العام الكبرى عالميًا، مشيرًا إلى أن أحد الفوائد الرئيسية للمترو هو استغلال محيط محطاته لزيادة الكثافة السكانية بشكل مدروس.
وأكد أن هذا التوجه هو ما تعمل عليه حاليًا الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع الحيوي وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي في العاصمة.