شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: أرقام كبيرة في رؤية 2030 تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

رؤية 2030

إنجازات رؤية 2030

تطوير الحكومة الإلكترونية

استضافة السعودية للمبادرات العالمية

الدمام - شريف احمد - أكد معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن ⁠هناك أرقام كبيرة في رؤية 2030 تحققت قبل أوانها بست سنوات.وأوضح أن التقرير السنوي لرؤية 2030 الصادر في عام 2024 يعكس النجاحات المستمرة في كافة القطاعات.وبين أن التقرير السنوي لرؤية 2030 الصادر في عام 2024 يعكس نجاحاتنا المستمرة في كافة القطاعات، لافتا إلى أن تقرير رؤية المملكة 2030 يبرز كيف نعمل لبناء مستقبل مبهر لنا وللأجيال القادمة.وأكد وزير الإعلام، أن 2024 هو عام الأرقام القياسية، وكما قال سمو ولي العهد: "لا تصدقوني وصدقوا الأرقام"، معلقًا: ⁠الرؤية دائمًا تسبق الزمن والأرقام والإنجازات تتحدث، وقد حققنا منجزات قبل موعدها.وذكر أن ⁠هناك أرقام كبيرة في رؤية 2030 تحققت قبل أوانها بست سنوات، لافتا إلى أن ⁠الشفافية الكاملة واحدة من منطلقات رؤية 2030 التي يؤكد عليها سمو ولي العهد ويوجه بها كل المسؤولين في الدولة.وتابع وزير الإعلام: مع كل إنجاز نثبت أن تصميمنا على الوصول هو ما يصنع الفارق في مستقبل وطننا، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 نموذج ملهِم للأمم والشعـوب والمجتمعات.ولفت إلى أن 85% من مبادرات رؤية 2030 المستهدفة تم تحقيقها، واليوم لدينا قصة نجاح تروى عبر الأرقام، مذكرا أن هناك 8 مستهدفات رئيسية حققتها رؤية المملكة 2030 قبل موعدها، مما يعكس الجهود المبذولة قي تحقيق أهدافنا.وبين أن الأرقام التي حققتها رؤية 2030 تمثل إنجازاتكم كأفراد، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذه القصة الملهمة، موضحًا أن الأرقام التي حققتها رؤية 2030، كان عمادها الأول هو المواطن السعودي.وبين أن المواطن السعودي أصبح مثلًا للمعرفة، العمل، والإنجاز في كل دول العالم، لافتا إلى أن رؤية 2030 وبدعم سمو ولي العهد تنظم الإسكان، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.وأوضح أن المملكة ⁠تقدمت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لتصل للمرتبة السادسة، مذكرا أن ⁠77 مليون سائح خلال 2024 استقبلتهم الفعاليات الترفيهية مما يعكس نموًا ملحوظًا في القطاع.ولفت إلى أن المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة عالمية سياحية لعام 2024، مذكرا أن ⁠العلا أول وجهة في الشرق الأوسط معتمدة من المنظمة الدولية للوجهات السياحية.وأشار إلى أن السعودية استضافت المبادرات العالمية وابتكرت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، مؤكدًا أن ⁠المملكة تتصدر دول المجموعة العشرين في مؤشر الأمان.وتابع قائلًا: مع كل إنجاز نُثبت أن تصميمنا على الوصول هو ما يصنع الفارق في مستقبل وطننا، لافتا إلى أن المملكة قفزت 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالميًا.