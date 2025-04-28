الحقيل: تبرع ولي العهد لمؤسسة "سكن" يجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

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وأوضح أن هذا التبرع يأتي امتدادًا للنهج السخي لولي العهد في دعم مبادرات الإسكان التنموي، ويجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، والحرص على تلبية احتياجاتهم، وتحسين جودة حياتهم, وسيسهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات مؤسسة "سكن" لخدمة الأسر المستحقة من خلال توفير المسكن الملائم وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار الحقيل إلى أنه بحسب توجيهات ولي العهد الكريمة ستُسلّم جميع الوحدات السكنية خلال 12 شهرًا، مؤكدًا حرص منظومة الإسكان على تنفيذ هذه التوجيهات السامية بكل دقة وكفاءة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
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