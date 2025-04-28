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الحقيل: تبرع ولي العهد لمؤسسة "سكن" يجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

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الحقيل: تبرع ولي العهد لمؤسسة "سكن" يجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر للأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على تبرعه السخي- على نفقته الخاصة- لدعم برامج ومبادرات الإسكان التنموي التي تستهدف الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن هذا التبرع يأتي امتدادًا للنهج السخي لولي العهد في دعم مبادرات الإسكان التنموي، ويجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، والحرص على تلبية احتياجاتهم، وتحسين جودة حياتهم, وسيسهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات مؤسسة "سكن" لخدمة الأسر المستحقة من خلال توفير المسكن الملائم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الحقيل إلى أنه بحسب توجيهات ولي العهد الكريمة ستُسلّم جميع الوحدات السكنية خلال 12 شهرًا، مؤكدًا حرص منظومة الإسكان على تنفيذ هذه التوجيهات السامية بكل دقة وكفاءة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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