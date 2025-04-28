نائب أمير نجران: دعم ولي العهد للإسكان يؤكد النهج القويم لقيادتنا الرشيدة لتعزيز التكافل الاجتماعي

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وأكد أن هذا الدعم والاهتمام الذي يشمل دعم الإسكان والتوجيه الكريم بسرعة إنجازه من خلال الشركات الوطنية يجسد قيم العطاء والتكافل الاجتماعي في وطن الخير من خلال قيادته الرشيدة- أيدها الله- والاهتمام براحة المواطن وتعزيز قدرات الشركات الوطنية.
وأشار إلى أن هذا النهج الكريم في دعم الإسكان وتعزيز التكافل الاجتماعي هو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة، وتوليه عنايتها واهتمامها وتحرص على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة، وبما يبرز التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أبناء هذا الوطن.
وسأل نائب أمير نجران المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، ويديم على المملكة وقيادتها وشعبها الأمن والازدهار.
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