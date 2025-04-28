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نائب أمير نجران: دعم ولي العهد للإسكان يؤكد النهج القويم لقيادتنا الرشيدة لتعزيز التكافل الاجتماعي

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نائب أمير نجران: دعم ولي العهد للإسكان يؤكد النهج القويم لقيادتنا الرشيدة لتعزيز التكافل الاجتماعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، الشكر والتقدير للأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة، وهو ما يجسد اهتمامه برفاه المواطن وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة التي تشمل الوطن والمواطن.

وأكد أن هذا الدعم والاهتمام الذي يشمل دعم الإسكان والتوجيه الكريم بسرعة إنجازه من خلال الشركات الوطنية يجسد قيم العطاء والتكافل الاجتماعي في وطن الخير من خلال قيادته الرشيدة- أيدها الله- والاهتمام براحة المواطن وتعزيز قدرات الشركات الوطنية.

وأشار إلى أن هذا النهج الكريم في دعم الإسكان وتعزيز التكافل الاجتماعي هو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة، وتوليه عنايتها واهتمامها وتحرص على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة، وبما يبرز التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أبناء هذا الوطن.

وسأل نائب أمير نجران المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، ويديم على المملكة وقيادتها وشعبها الأمن والازدهار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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