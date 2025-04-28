محافظ الخرج: التبرع السخي من ولي العهد تأكيد لعنايته بدعم تملك السكن وتحقيق الاستقرار للمستفيدين والأسر المستحقة

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وقال: "يأتي هذا الدعم من سيدي ولي العهد ليؤكد عناية سموه الكريم واهتمامه الخاص بدعم المستفيدين والأسر المستحقة في تملك السكن وتحقيق الاستقرار لهم".
وأضاف: "إن هذا يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة- أيدهم الله- من اهتمام بالغ وعناية بدعم الإسكان وتملك المواطنين، وتوفير كل ما يسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين".
وسأل الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.
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