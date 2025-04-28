نائب أمير تبوك: دعم ولي العهد يجسد حرص واهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمناسبة تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال، على نفقته الخاصة، لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)؛ دعمًا لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وقال: "إن هذا التبرع السخي يجسد حرص واهتمام ولي العهد- حفظه الله - بملف الإسكان خاصة منها المشروعات الموجهة لإسكان الأسر المستحقة، وتأكيد لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله- بأعمال الخير ودعم الأسر المحتاجة، والعناية بكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم".

وأشار إلى أن الدعم السخي لولي العهد يأتي في إطار ما يوليه- أيده الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.

وسأل نائب أمير منطقة تبوك المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء والازدهار.