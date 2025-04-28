نائب أمير تبوك: دعم ولي العهد يجسد حرص واهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

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وقال: "إن هذا التبرع السخي يجسد حرص واهتمام ولي العهد- حفظه الله - بملف الإسكان خاصة منها المشروعات الموجهة لإسكان الأسر المستحقة، وتأكيد لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله- بأعمال الخير ودعم الأسر المحتاجة، والعناية بكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم".
وأشار إلى أن الدعم السخي لولي العهد يأتي في إطار ما يوليه- أيده الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.
وسأل نائب أمير منطقة تبوك المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء والازدهار.
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