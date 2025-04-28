أمير نجران: التبرع السخي يجسد حرص واهتمام ولي العهد على كل ما يعزز العمل الخيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة وباسمه، خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، بمناسبة تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال، على نفقته الخاصة، لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)، دعمًا لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وقال: "إن هذا التبرع السخي يجسد حرص واهتمام ولي العهد- حفظه الله- على كل ما يعزز العمل الخيري، وتأكيد النهج الكريم التي دأبت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وصولًا إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد- حفظهما الله- وحرصهما على أعمال الخير والعطاء كافة".

وأشار أمير نجران إلى أن هذا التبرع يأتي امتدادًا لاهتمام ولي العهد بملف الإسكان، خاصة المشاريع الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمساهمة المجتمعية بين أبناء الوطن، سائلًا الله- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.