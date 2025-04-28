شكرا لمتابعة خبر عن تعذر رؤية هلال شهر ذو القعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر بيان رسمي من دائرة الأهلة بالمحكمة العليا، أعلنت فيه تعذر رؤية هلال شهر ذو القعدة مساء أمس الأحد، وبذلك يڪون اليوم الإثنين المڪمل لشهر شوال، ويوم غد الثلاثاء غرة شهر ذو القعدة.

واطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 27 / 4 / 2025م.

وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (194/هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الاثنين 30 / 10 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 28 / 4 / 2025م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1446هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 4 / 2025م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ.