شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: قريباً صدور قرارات متعلقة برسوم الأراضي البيضاء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قرب صدور قرارات متعلقة برسوم الأراضي البيضاء ، كما تم العمل على نظام يعنى بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والاستثمار في هذا القطاع.

وقال “الحقيل” خلال المؤتمر الصحفي الحكومي:”نعمل على ضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض تقل أسعارها بعض منها عن 450 ألف ريال قبل الدعم وستعمل الهيئة الملكية لتحقيق التوازن في العرض والطلب”.

وأشار إلى ارتفاع حجم القطاع العقاري من 170 مليارا إلى أكثر من 850 مليارا في 2024، لافتا إلى أن مساهمة قطاع التشييد والأنشطة العقارية تزيد عن 16% من إجمالي قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر مما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن الجاهزة والبيئة التنظيمية التي تعمل الوزارة على تنظيمها.

ولفت إلى أن القطاع البلدي والإسكاني يمثل 14% من الناتج المحلي، حيث تشرف الوزارة على أكثر من 550 نشاط، مضيفا أن أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في أكثر من 318 ألف منشأة في الأنشطة التي تشرف عليها وزارة البلديات والإسكان.