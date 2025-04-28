شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: تصنيف مهنة باحثة عن عمل ليس ضمن قائمة المهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الأحوال المدنية أن تصنيف مهنة «باحثة عن عمل» ليس ضمن قائمة المهن المعتمدة لتحديث بيانات الهوية الوطنية.

وأوضحت أن التعديل متاح إلى «ربة منزل»، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل المهنة.

كما أفادت خدمة العملاء بأنه يتم تغيير المهنة إلى ربة منزل بعد مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية.

وقالت «الأحوال» أن إجراءات تعديل المهنة تتطلب مراجعة أحد مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بعد حجز موعد إلكتروني مسبق عبر منصة «أبشر»، إلى جانب إحضار المستندات اللازمة لإتمام التحديث.

وجاء ذلك في رد رسمي من خدمة العملاء التابعة للأحوال المدنية في منصات التواصل الاجتماعي، على مواطنة بشأن إمكانية تعديل المهنة من «طالبة» إلى «باحثة عن عمل» بعد التخرج.