شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحث وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، امستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان بين إيران وأمريكا وذلك عبر اتصال هاتفي من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الأمير فيصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية وكان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي كان في مقدمة مستقبلي الأمير فيصل بن فرحان.