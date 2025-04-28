شكرا لمتابعة خبر عن طلاب التعليم العام يستمتعون بإجازة مطولة مطلع الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يستعد طلاب وطالبات التعليم العام في مدارس البنين والبنات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة للاستمتاع بثاني إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1446هـ.

وتشمل الإجازة، التي تمتد ليومي الأحد والاثنين القادمين، جميع الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس بكافة مراحلها الدراسية.

وفي سياق متصل، تختتم وزارة التعليم، يوم الأربعاء المقبل، المرحلة الرابعة والأخيرة من فرص النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل 1447هـ، وذلك في عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وتستهدف المرحلة الأخيرة تخصصات التربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، إلى جانب بقية التخصصات الجامعية الأخرى، سواء للمعلمين والمعلمات أو للتشكيلات المدرسية والإشرافية.

وكانت الوزارة قد أطلقت مراحل التقديم على فرص النقل الخارجي اعتبارًا من السابع من أبريل الجاري، عبر الحسابات الشخصية للمعلمين والمعلمات على نظام «فارس» الإلكتروني.

وتوزعت المراحل السابقة حسب التخصصات، حيث خُصصت المرحلة الأولى لتخصصات العلوم والإدارة والتربية البدنية، فيما شملت المرحلة الثانية تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء، أما المرحلة الثالثة فغطت تخصصات الحاسب الآلي والاجتماعيات والتربية الفنية.

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