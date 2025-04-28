شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: المملكة تقفز للمركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة حققت قفزة نوعية في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متقدمة 32 مرتبة منذ عام 2016 لتحتل المرتبة السابعة عالميًا، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية 2030.

وقال الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي : “الرؤية دائمًا تسبق الأرقام والزمن، والإنجازات هي من تتحدث، وقد حققنا نجاحات كبرى قبل موعدها، فرؤية السعودية 2030 لم تعد رؤية محدودة الزمان والمكان، بل أصبحت نموذجًا ملهمًا للأمم والشعوب والمجتمعات”.

وأضاف وزير الإعلام: “كثيرًا ما تمر الأرقام سريعًا أمامنا في التقارير ونشرات الأخبار، لكننا حين نتوقف عندها قليلاً، ندرك أن وراء كل رقم قصة كفاح وإصرار، وأبطالًا من هذا الوطن أمضوا ساعات طويلة من البذل والعطاء والعمل الدؤوب، هذه الأرقام تحكي قصة وطن يخطط ويبني ويلهم” .