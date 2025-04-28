شكرا لمتابعة خبر عن موقف مشرف لسفارة المملكة في طاجيكستان مع زائر مصري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة إنسانية مشرفة حصد موقف لسفارة المملكة في طاجيكستان مع زائر مصري إشادات واسعة .

وحرص الزائر المصري على توجيه الشكر لسفير المملكة في طاجيكستان عبر مقطع فيديو وثقه برفقة السفير السعودي وليد بن عبد الرحمن.

وأشاد البلوجر المصري الذي يدعى عدنان بموقف سفير المملكة في طاجيكستان ، قائلاً ” عندما علم السفير بإنني مصري قال لي السفارة مفتوحة لك ورحب بي كثيراً وهذا زادني شرفاً”٠

وعبر العديد من المصريين عن تقديرهم لهذا الموقف الراقي من سفير المملكة في طاجيكستان مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.