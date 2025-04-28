ضربات استباقية تطيح بمحتالي إعلانات الحج

في عمليات استباقية، ألقت الأجهزة الأمنية خلال أسبوعين، القبض على 11 شخصا، جميعهم وافدون عدا مواطن واحد، إثر تورطهم في ارتكاب عمليات نصب واحتيال، وذلك عقب نشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين فيها توفير سكن ونقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.

عمليات النصب

تركزت أغلب عمليات القبض في العاصمة المقدسة، فيما عمد ممارس هذا النوع من عمليات النصب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظنًا منهم بأنه لا يمكن الاستدلال عليهم وتعقبهم والقبض عليهم، وتندرج عمليات التسويق الوهمية لحملات الحج ضمن «الجرائم الموسمية»، التي تظهر في فترة معينة ثم تختفي، ومن صور الجرائم الموسمية التسويق الوهمي لخدمات العمالة المنزلية في شهر رمضان، وبيع تذاكر المباريات و الحفلات.

المنصة الرقمية

إلى ذلك بينت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على تصريح الحج من خلال منصة وزارة الحج والعمرة «نسك»، فيما يستطيع حجاج الخارج الحصول على تأشيرة حج من خلال الجهات المعنية في المملكة بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصاريح»، وفيما يتعلق ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت اللّٰه الحرام، أكدت الوزارة أن مشروع الملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة.

جهود استباقية

- وزارة الداخلية

بدء تطبيق منع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة يستثنى من ذلك من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج.

- وزارة السياحة

يمنع على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميًا للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ.

- وزارة الحج والعمرة

التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج، ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، وأي محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.