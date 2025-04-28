وزير البلديات: قرارات جديدة تستهدف رسوم الأراضي البيضاء قريباً

وذكر أيضاً الحقيل أن "تبرع ولي العهد بمليار ريال لدعم تملك الأسر المستحقة للتملك يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة"، موضحاً في الوقت ذاته أن دعم ولي العهد منفصل تماماً عن مشروعات الإسكان القائمة والمستقبلية.
في إطار المدن، قال الحقيل: عملت الوزارة على إعادة تعريف المدينة كبيئة متوازنة تلبي الاحتياجات لجعل المدن في السعودية ضمن مصاف دول العالم، ولدينا في الوقت ذاته أكثر من 6 مدن دخلت تصنيف المدن الذكية".
في السياق ذاته، كشف أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الجاري زيادة وصول السكان إلى الأماكن العامة ضمن نطاق 800 متر بنسبة 61 %، وأوضح في الوقت ذاته أن "البلديات" تسعى لجعل التخطيط الحضري أداة لتحسين جودة الحياة.
وأشار أيضاً في سياق استعراض المنجزات بأنما تحقق بأنها أنجزت تفعيل مركز لمراقبة المدن، وتوفير نظرة شمولية لضبط أعمال جودة الخدمات، وقلصت مدة إصدار الرخص من أيام إلى أقل من 48 ساعة نسبة، مشيراً إلى أن نسبة إغلاق البلاغات تجاوزت الـ 94 % .
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