بدورها شددت وزارة السياحة أنه سيتم إيقاف عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميا للدخول بغرض العمل أو السكن بدءا من الغد وحتى نهاية موسم الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: منع الدخول لمكة أو البقاء فيها لغير حاملي تأشيرة الحج بدءا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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