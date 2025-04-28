الداخلية: منع الدخول لمكة أو البقاء فيها لغير حاملي تأشيرة الحج بدءا من الغد

أكدت وزارة الداخلية منعَ الدخول ِأو البقاءِ في مدينة مكة المكرمة. لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة باستثناء القادمين بتأشيرة الحج، بدءا من يوم غد الثلاثاء.

بدورها شددت وزارة السياحة أنه سيتم إيقاف عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميا للدخول بغرض العمل أو السكن بدءا من الغد وحتى نهاية موسم الحج.