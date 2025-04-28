وفاة عميد أسرة آل أبوهليل

انتقل إلى رحمة الله تعالى عميد أسرة آل أبوهليل الشيخ حسن بن أحمد آل أبوهليل، وتمت الصلاة عليه بعد صلاة يوم الأحد 29/10/1446 ، في مدينة جدة بعد صلاة العصر بجامع القريقري ووري جثمانه في مقبرة الصالحية، وتتقبل أسرته العزاء في مدينة أبها بمنزل الفقيد -رحمه الله- يوم اليوم الاثنين، وعلى جوالات أبنائه: أحمد بن حسن 0565118989

و فهد بن حسن 0545892703، و إبراهيم بن حسن 0555077622، و عبد الله بن حسن 0502305834.

والوطن التي آلمها الخبر تتقدم بالتعزية لأسرة الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون.