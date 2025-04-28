السعودية | الحقيل: تبرع سمو ولي العهد لمؤسسة “سكن” يجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على تبرعه السخي- على نفقته الخاصة- لدعم برامج ومبادرات الإسكان التنموي التي تستهدف الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن هذا التبرع يأتي امتدادًا للنهج السخي لسمو ولي العهد في دعم مبادرات الإسكان التنموي، ويجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، والحرص على تلبية احتياجاتهم، وتحسين جودة حياتهم, وسيسهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات مؤسسة “سكن” لخدمة الأسر المستحقة من خلال توفير المسكن الملائم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الحقيل إلى أنه بحسب توجيهات سمو ولي العهد الكريمة ستُسلّم جميع الوحدات السكنية خلال 12 شهرًا، مؤكدًا حرص منظومة الإسكان على تنفيذ هذه التوجيهات السامية بكل دقة وكفاءة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

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