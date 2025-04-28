نائب أمير منطقة مكة المكرمة: تبرُّع ولي العهد يجسد غاية الاهتمام بتوفير المساكن ودعم أوجه العمل الخيري

شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة: تبرُّع ولي العهد يجسد غاية الاهتمام بتوفير المساكن ودعم أوجه العمل الخيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أن هذا الدعم يأتي امتدادًا للدعم الذي يلقاه المواطن من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في سبيل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مقوماتها الكريمة، وتقديم السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ويجسد غاية الاهتمام بتوفير المساكن ودعم أوجه العمل الخيري.
وسأل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين، وأن يُديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.
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