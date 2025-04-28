شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة: تبرُّع ولي العهد يجسد غاية الاهتمام بتوفير المساكن ودعم أوجه العمل الخيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أسمى آيات الشكر والعرفان للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بـ(جود الإسكان)، بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.

وأكد أن هذا الدعم يأتي امتدادًا للدعم الذي يلقاه المواطن من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في سبيل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مقوماتها الكريمة، وتقديم السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ويجسد غاية الاهتمام بتوفير المساكن ودعم أوجه العمل الخيري.

وسأل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين، وأن يُديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.