شكرا لقرائتكم خبر أمير منطقة القصيم: التبرع الكريم لمؤسسة "سكن" يمثّل نموذجًا مضيئًا في العمل الإنساني والاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التبرع السخي الذي قدمه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، دعمًا لتمليك الإسكان للأسر المستحقة.

وأكد أن هذا التبرع السخي لمؤسسة "سكن" يعكس عناية ولي العهد البالغة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامه بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة، من خلال تمكين الأسر المستحقة من تملك مساكنهم بما يعزز جودة حياتهم وينهض بأفراد المجتمع تنمويًا، مشيرًا إلى أن مبادرات ولي العهد في مجال الإسكان تُمثل نموذجًا مضيئًا في العمل الإنساني والاجتماعي، وتجسد الرؤية السامية التي تضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية الوطنية وفق رؤية المملكة 2030.

وسأل الله تعالى أن يجزي ولي العهد خير الجزاء على مبادراته المباركة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله.