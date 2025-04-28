أمير منطقة القصيم: التبرع الكريم لمؤسسة "سكن" يمثّل نموذجًا مضيئًا في العمل الإنساني والاجتماعي

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وأكد أن هذا التبرع السخي لمؤسسة "سكن" يعكس عناية ولي العهد البالغة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامه بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة، من خلال تمكين الأسر المستحقة من تملك مساكنهم بما يعزز جودة حياتهم وينهض بأفراد المجتمع تنمويًا، مشيرًا إلى أن مبادرات ولي العهد في مجال الإسكان تُمثل نموذجًا مضيئًا في العمل الإنساني والاجتماعي، وتجسد الرؤية السامية التي تضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية الوطنية وفق رؤية المملكة 2030.
وسأل الله تعالى أن يجزي ولي العهد خير الجزاء على مبادراته المباركة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله.
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