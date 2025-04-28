محافظ الدرعية: تبرع ولي العهد لمؤسسة "سكن" يأتي امتدادًا لاهتمامه المستمر بملف الإسكان

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وأكد أن هذا التبرع يُجسد حرص ولي العهد- حفظه الله-، ودعمه المتواصل للعمل الخيري؛ مما جعل المملكة رائدة في تنمية واستدامة هذا المجال.
ونوه بجهود الدولة- أيدها الله-، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين-حفظهما الله-، في تقديم الخدمات التنموية التي تلامس احتياجات المواطن وتسهم في رفاهيته، ويأتي تبرعه انطلاقًا من حرصه- حفظه الله- على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وامتدادًا لاهتمامه البالغ بملف الإسكان بشكل عام، ومشاريع الإسكان الموجهة لإسكان الأسر المستحقة بوجه خاص؛ لما لذلك من دور وأثر كبيرين في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر والنهوض بأفرادها تنمويًّا.
ودعا - الله عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن الأمن والازدهار.
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