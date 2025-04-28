شكرا لقرائتكم خبر محافظ الدرعية: تبرع ولي العهد لمؤسسة "سكن" يأتي امتدادًا لاهتمامه المستمر بملف الإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ"جود الإسكان"، لدعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة، ضمن حملة "جود المناطق" التابعة لمنصة جود الإسكان.

وأكد أن هذا التبرع يُجسد حرص ولي العهد- حفظه الله-، ودعمه المتواصل للعمل الخيري؛ مما جعل المملكة رائدة في تنمية واستدامة هذا المجال.

ونوه بجهود الدولة- أيدها الله-، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين-حفظهما الله-، في تقديم الخدمات التنموية التي تلامس احتياجات المواطن وتسهم في رفاهيته، ويأتي تبرعه انطلاقًا من حرصه- حفظه الله- على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وامتدادًا لاهتمامه البالغ بملف الإسكان بشكل عام، ومشاريع الإسكان الموجهة لإسكان الأسر المستحقة بوجه خاص؛ لما لذلك من دور وأثر كبيرين في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر والنهوض بأفرادها تنمويًّا.

ودعا - الله عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن الأمن والازدهار.