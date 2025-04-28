نائب أمير حائل: دعم ولي العهد يؤكد النهج الكريم في دعم الإسكان وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال- على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة. وقال: "إن دعم سيدي ولي العهد- أيده الله- يؤكد النهج الكريم في دعم الإسكان وتعزيز التكافل الاجتماعي، وحرص واهتمام سموه الكريم برفاه المواطن وتعزيز جودة الحياة بما يحقق الأهداف المرجوة والتنمية الشاملة للوطن والمواطن"، سائلًا الله- سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويجعل ما يقدمانه في ميزان حسناتهما، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه.

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