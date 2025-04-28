أمير حائل تبرع ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) تعزز التكافل ونشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع

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وأكد أن هذا الدعم يمثل امتداد الرعاية والاهتمام بالعمل الخيري لما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله-، وحرصها المستمر على تلمّس حاجات المواطنين، وتقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لهم، وتعزيز قيم التكافل، ونشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع، منوهًا بجهود الدولة- أعزها الله-، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله-، في تقديم الخدمات التنموية التي تلامس احتياجات المواطنين في مختلف شرائح المجتمع.
وسأل المولى- عزّ وجل- أن يُجزل المثوبة لولي العهد- حفظه الله-، ويجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن يُديم على هذا الوطن هذه الروح التكافلية والسخية.
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