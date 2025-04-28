شكرا لقرائتكم خبر أمير حائل تبرع ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) تعزز التكافل ونشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال- على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.

وأكد أن هذا الدعم يمثل امتداد الرعاية والاهتمام بالعمل الخيري لما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله-، وحرصها المستمر على تلمّس حاجات المواطنين، وتقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لهم، وتعزيز قيم التكافل، ونشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع، منوهًا بجهود الدولة- أعزها الله-، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله-، في تقديم الخدمات التنموية التي تلامس احتياجات المواطنين في مختلف شرائح المجتمع.

وسأل المولى- عزّ وجل- أن يُجزل المثوبة لولي العهد- حفظه الله-، ويجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن يُديم على هذا الوطن هذه الروح التكافلية والسخية.