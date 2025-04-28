أمير تبوك: دعم ولي العهد يأتي امتدادًا لاهتمامه الدائم بملف الإسكان ويعزز الاستقرار الاجتماعي

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وقال: "إن هذا التبرع السخي يجسد حرص واهتمام ولي العهد- حفظه الله- لكل ما يعزز العمل الخيري، وتأكيد النهج الكريم التي دأبت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وصولًا إلى العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد- حفظهما الله- وحرصها على أعمال الخير والعطاء كافة".
وأوضح إلى أن هذا التبرع يأتي امتدادًا لاهتمام ولي العهد بملف الإسكان، خاصة المشاريع الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمساهمة المجتمعية بين أبناء الوطن.
وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة تبوك المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.
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