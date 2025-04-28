أمير منطقة الباحة: تبرّع ولي العهد السخي للإسكان التنموي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشكر والعرفان للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على مبادرته الكريمة بالتبرّع بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "جود"، دعمًا لجهود تمليك الإسكان للأسر الأشد حاجة. وأكد أن هذا التبرّع السخي يجسد حرص ولي العهد- حفظه الله- على تعزيز مبادرات الإسكان الخيري، ويمثل امتدادًا لمسيرة العطاء والريادة في العمل الخيري التي تنتهجها المملكة، بما يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم، وتجسيدًا لقيم البذل والعطاء التي أرساها قادة هذه البلاد المباركة، سائلاً المولى- عز وجل- أن يبارك في جهوده، ويجزيه خير الجزاء على مبادراته المباركة.

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