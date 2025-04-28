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نائب أمير منطقة الجوف : تبرع ولي العهد يؤكد اهتمام ودعم القيادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

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نائب أمير منطقة الجوف : تبرع ولي العهد يؤكد اهتمام ودعم القيادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، الشكر للأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على تبرعه الكريم بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) من خلال "جود الإسكان"، لدعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وبين نائب أمير منطقة الجوف أن دعم ولي العهد يأتي في إطار ما يوليه -حفظه الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.

وسأل المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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