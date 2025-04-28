شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة الجوف : تبرع ولي العهد يؤكد اهتمام ودعم القيادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبين نائب أمير منطقة الجوف أن دعم ولي العهد يأتي في إطار ما يوليه -حفظه الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.
وسأل المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.
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