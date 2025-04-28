شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة الجوف : تبرع ولي العهد يؤكد اهتمام ودعم القيادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على تبرعه الكريم بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) من خلال "جود الإسكان"، لدعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وبين نائب أمير منطقة الجوف أن دعم ولي العهد يأتي في إطار ما يوليه -حفظه الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.

وسأل المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.