شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة جازان: تبرع ولي العهد السخي لمشروعات "جود الإسكان" يؤكد حرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة صدور توجيه ولي العهد- حفظه الله- بتقديم تبرع سخي بمبلغ مليار ريال- على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان).

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن تبرع ولي العهد- أيده الله- السخي جاء تجسيدًا لحرص واهتمام القيادة الرشيدة وسعيها لبناء حياة أفضل للأسر الأشد حاجة في قطاع الإسكان، والاهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن.

وبيّن أن هذا التبرع السخي يأتي تعزيزًا لمبادرة ‫جود الإسكان‬، التي تهدف إلى بناء مساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة؛ مما يعكس الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة لتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والازدهار.