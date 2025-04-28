أمير منطقة جازان: التبرع السخي لولي العهد يؤكد عنايته بمشاريع الإسكان خاصة المشروعات الموجهة للأسر المستحقة

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وقال أمير منطقة جازان:" إن هذا التبرع السخي- على نفقة ولي العهد الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ جاء تأكيدًا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله- لكل ما يخدم المواطن والمقيم في وطننا العزيز، ومنها هذه المبادرة الهادفة للمُستفيدين والأسر المستحقة، وذلك في إطار ما يوليه- حفظه الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة".
وأكد أمير منطقة جازان، أن هذا التبرع السخي يأتي ضمن حرص ولي العهد- حفظه الله- وعنايته بمشاريع الإسكان خاصة منها المشروعات الموجهة لإسكان الأسر المستحقة، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
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