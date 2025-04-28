شكرا لقرائتكم خبر أمير منطقة جازان: التبرع السخي لولي العهد يؤكد عنايته بمشاريع الإسكان خاصة المشروعات الموجهة للأسر المستحقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدةـ أيدها الله- بمناسبة صدور توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بتقديم تبرع سخي بمبلغ مليار ريال- على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان).

وقال أمير منطقة جازان:" إن هذا التبرع السخي- على نفقة ولي العهد الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ جاء تأكيدًا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله- لكل ما يخدم المواطن والمقيم في وطننا العزيز، ومنها هذه المبادرة الهادفة للمُستفيدين والأسر المستحقة، وذلك في إطار ما يوليه- حفظه الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة".

وأكد أمير منطقة جازان، أن هذا التبرع السخي يأتي ضمن حرص ولي العهد- حفظه الله- وعنايته بمشاريع الإسكان خاصة منها المشروعات الموجهة لإسكان الأسر المستحقة، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.