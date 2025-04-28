شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة الرياض: دعم ولي العهد للإسكان يجسد قيم العطاء والتكافل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال: "إن دعم سيدي ولي العهد -أيده الله- يجسد اهتمام سموه الكريم برفاه المواطن وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة التي تشمل الوطن والمواطن".
وأضاف: "هذا النهج الكريم في دعم الإسكان وتعزيز التكافل الاجتماعي هو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة، حيث توليه عنايتها واهتمامها وتحرص على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة، وبما يبرز التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أبناء هذا الوطن".
وأكد نائب أمير منطقة الرياض، أن هذا الدعم والاهتمام الذي يشمل دعم الإسكان والتوجيه الكريم بسرعة إنجازه من خلال الشركات الوطنية يجسد قيم العطاء والتكافل الاجتماعي في وطن الخير، من خلال قيادته الرشيدة، والاهتمام براحة المواطن وتعزيز قدرات الشركات الوطنية.
وسأل المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين بحفظه، ويديم على المملكة وقيادتها وشعبها الأمن والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير منطقة الرياض: دعم ولي العهد للإسكان يجسد قيم العطاء والتكافل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.