شكرا لقرائتكم خبر أمير منطقة الرياض: دعم ولي العهد يأتي في إطار ما يوليه من اهتمام مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.

وقال : "إن هذا التبرع امتداد للدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأعمال الخير ودعم الأسر المحتاجة، والعناية بكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم".

وأضاف: أن دعم ولي العهد، يأتي في إطار ما يوليه -أيده الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أمير منطقة الرياض، أن توجيه ولي العهد -أيده الله- بأن يتم إنجاز المشروعات السكنية المُخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وأن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية، حرصًا منه على راحة المواطن وسرعة تسليمه مسكنه، ودعمًا للشركات الوطنية العاملة في القطاع, سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه.