شكرا لقرائتكم خبر أمير الجوف: تبرع ولي العهد يأتي امتدادًا لاهتمامه بملف الإسكان وخاصة المشاريع الموجهة للأسر المستحقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ"جود الإسكان"، لدعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وأكد أمير الجوف أن هذا التبرع يعكس حرص ولي العهد -حفظه الله-، ودعمه المتواصل للعمل الخيري، مما جعل المملكة رائدة في تنمية واستدامة هذا المجال.

ونوه الأمير فيصل بن نواف بجهود الدولة -أعزها الله-، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في تقديم الخدمات التنموية التي تلامس احتياجات المواطن وتسهم في رفاهيته.

ويأتي هذا التبرع امتدادًا لاهتمام ولي العهد بملف الإسكان، خاصة المشاريع الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنمية الأسر.

ودعا الأمير فيصل بن نواف -الله جل وعلا- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن الأمن والازدهار.