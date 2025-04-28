شكرا لقرائتكم خبر أمير الحدود الشمالية: تبرع ولي العهد للإسكان التنموي له معانٍ عظيمة في العطاء المسؤول والنهج القيادي الملهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال، على نفقته الخاصة، لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)، دعمًا لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وأكد أن هذا التبرع الكريم يحمل في مضامينه معاني العطاء المسؤول والنهج القيادي الملهم، الذي يتجسد في حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكين المواطنين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن أقوال وأفعال ولي العهد -أيده الله- تؤكد أن المواطن كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الحكيمة، ومحط رعايتها، إيمانًا منها بأن استقرار الإنسان أساس نهضة الأوطان.

ودعا أمير منطقة الحدود الشمالية اللهَ عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ونماءها.