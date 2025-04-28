7 ملايين تأشيرة خارجية والعمرة أولا

النصيب الأكبر
كشف تقرير وزارة الخارجية للربع الأول من العام الحالي، استحواذ تأشيرات العمرة على النصيب الأكبر من التأشيرات، إذ بلغت 4.609.707 ملايين تأشيرة بـ66%، وحلت تأشيرات سياحة ثانيا، بإجمالي 1.032.738 مليون تأشيرة بـ15%، وتأشيرة عمل ثالثا، بإجمالي 748.598 ألف تأشيرة بـ11%، وتأشيرة زيارة عائلية رابعا، بإجمالي 374.222 ألف تأشيرة بـ5%، وتأشيرة مرور خامسا، بإجمالي 95.057 ألف تأشيرة بـ1.35%، وتأشيرة زيارة أعمال سادسا، بإجمالي 61.552 ألف تأشيرة بـ1%، وتأشيرة زيارة حكومية سابعا، بإجمالي 32.473 ألف تأشيرة بـ0.46%، وتأشيرة عمل مؤقت ثامنا، بإجمالي 26.661 ألف تأشيرة بـ0.38%، وتأشيرة إقامة تاسعا، بإجمالي 21.627 ألف تأشيرة بـ0.30%، وتأشيرة توصيل بضائع عاشرا، بإجمالي 3410 تأشيرات بـ0.04%.
دراسة وزيارة
حصدت تأشيرات إقامة مميزة، أقل أنواع التأشيرات الصادرة، بإجمالي تأشيرتين اثنتين، وحلت تأشيرات تمديد عودة ثانيا بـ48 تأشيرة، وتأشيرة دراسة ثالثا بـ864 تأشيرة، وتأشيرة زيارة تمثيل رابعا بـ950 تأشيرة، وتأشيرة خاصة خامسا بـ991 تأشيرة، وتأشيرة دبلوماسية سادسا بـ1520 تأشيرة، وتأشيرة زيارة شخصية سابعا بـ2619 تأشيرة، وتأشيرة مرافقة ثامنا بـ2632 تأشيرة.
تأشيرات
7.015.671 ملايين تأشيرة صادرة
18 نوعا للتأشيرات الصادرة
تأشيرات العمرة أكثر التأشيرات بـ66%
5 تأشيرات الأقل تأشيرات صادرة
32 ألف تأشيرة زيارة حكومية
2619 تأشيرة زيارة شخصية
الأكثر
العمرة: 66%
سياحة: 15%
عمل: 11%
زيارة عائلية: 5%
مرور: 1.35%
زيارة أعمال: 1%
الأقل
إقامة مميزة: 2
تمديد عودة: 48
دراسة: 864
زيارة تمثيل: 950
زيارة خاصة: 991
دبلوماسية: 1520
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