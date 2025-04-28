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وزير البلديات لـ "اليوم": هناك مخططات محلية لكل مدينة والرياض إحداها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

وزير البلديات لـ "اليوم": هناك مخططات محلية لكل مدينة والرياض إحداها

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الدمام - شريف احمد - قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن هناك مخططات محلية لكل مدينة والرياض إحداها
وأضاف ردا على سؤال لـ "اليوم" خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن تلك المخطات سيكون بها نوعية الاستخدامات ونوعية الكثافة السكانية والبنية التحتية التي تحتاجها المدن.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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