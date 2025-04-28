شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات لـ "اليوم": هناك مخططات محلية لكل مدينة والرياض إحداها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن هناك مخططات محلية لكل مدينة والرياض إحداها

وأضاف ردا على سؤال لـ "اليوم" خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن تلك المخطات سيكون بها نوعية الاستخدامات ونوعية الكثافة السكانية والبنية التحتية التي تحتاجها المدن.

