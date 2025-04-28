شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن تبرع سمو ولي العهد بمليار ريال لمؤسسة "سكن" يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة.

كما أكد على وجود أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية للشباب والشابات في أكثر من 318 ألف منشأة في الأنشطة التي تشرف عليها وزارة البلديات والإسكان.

