شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 مساءً.. هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظتي بدر، ووادي الفرع.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.سبق وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.