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بلدية الدمام.. 168 جولة تضبط 73 معدة مخالفة لنهل الرمال

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محمد السليمان - الدمام  0 تبليغ

  • بلدية الدمام.. 168 جولة تضبط 73 معدة مخالفة لنهل الرمال 1/2
  • بلدية الدمام.. 168 جولة تضبط 73 معدة مخالفة لنهل الرمال 2/2

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الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الدمام، وبالتعاون مع لجنة نهل الرمال، 168 جولة ميدانية، أسفرت عن ضبط 73 معدة مخالفة، وذلك خلال الربع الأول 2025م، يأتي ذلك ضمن حملاتها الرقابية للحد من ممارسات نهل الرمال الجائرة، في الأماكن الممنوعة.
وأوضح رئيس بلدية الدمام، المهندس حاتم الغامدي، بأن لجنة نهل الرمال، التي تضم في عضويتها، أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وشرطة المنطقة الشرقية، تعمل بشكل تكاملي لضبط المخالفين والحد من الاستنزاف العشوائي للموارد الطبيعية.
بلدية الدمام.. 168 جولة تضبط 73 معدة مخالفة لنهل الرمال

جولات رقابية


وأشار الغامدي إلى أن البلدية ماضية في تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على المواقع التي ترُصد فيها ممارسات غير نظامية، خاصة في المناطق المفتوحة والبرية الممنوعة، والتي تشهد نشاطًا لنهل الرمال بطرق مخالفة.
وقال إن المعدات التي تم ضبطها شملت 54 شاحنة، و14 شيولاً، و4 بلدوزرات، بالإضافة إلى حفار، وتم رصدها في مواقع متعددة بالمنطقة الشرقية.
بلدية الدمام.. 168 جولة تضبط 73 معدة مخالفة لنهل الرمال

خطة شاملة


أضاف الغامدي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لحماية البيئة والحد من التعديات على الأراضي العامة، مؤكًدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
ودعا الغامدي الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال مركز البلاغات 940، حفاظًا على البيئة والمصلحة العامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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