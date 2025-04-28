شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الدمام.. 168 جولة تضبط 73 معدة مخالفة لنهل الرمال والان نبدء بالتفاصيل

جولات رقابية

خطة شاملة

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الدمام، وبالتعاون مع لجنة نهل الرمال، 168 جولة ميدانية، أسفرت عن ضبط 73 معدة مخالفة، وذلك خلال الربع الأول 2025م، يأتي ذلك ضمن حملاتها الرقابية للحد من ممارسات نهل الرمال الجائرة، في الأماكن الممنوعة.وأوضح رئيس بلدية الدمام، المهندس حاتم الغامدي، بأن لجنة نهل الرمال، التي تضم في عضويتها، أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وشرطة المنطقة الشرقية، تعمل بشكل تكاملي لضبط المخالفين والحد من الاستنزاف العشوائي للموارد الطبيعية.وأشار الغامدي إلى أن البلدية ماضية في تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على المواقع التي ترُصد فيها ممارسات غير نظامية، خاصة في المناطق المفتوحة والبرية الممنوعة، والتي تشهد نشاطًا لنهل الرمال بطرق مخالفة.وقال إن المعدات التي تم ضبطها شملت 54 شاحنة، و14 شيولاً، و4 بلدوزرات، بالإضافة إلى حفار، وتم رصدها في مواقع متعددة بالمنطقة الشرقية.أضاف الغامدي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لحماية البيئة والحد من التعديات على الأراضي العامة، مؤكًدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.ودعا الغامدي الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال مركز البلاغات 940، حفاظًا على البيئة والمصلحة العامة.